Zum Schutz von Weidetieren: Experte fordert entschlossene Jagd auf "Schaffresser-Wölfe"

Fordert eine konsequente Bejagung der "Schaffresser-Wölfe": Fachbuchautor Eckhard Fuhr (70). © Carsten Hoffmann/dpa

Der politische Kurswechsel zeigt laut Fuhr, dass sich die Annahme, dass das Problem durch immer besseren Herdenschutz in den Griff zu bekommen ist, offenbar nicht bestätigt hat.

Eher zeige sich, dass der Herdenschutz mit der Zeit in seiner Wirksamkeit nachlasse. Als Beispiel dafür sieht der Experte, dass die Raubtiere die zum Schutz gegen die Schweinepest in Brandenburg und Sachsen errichteten Zäune in Länge von mehreren 100 Kilometern offenbar problemlos überwunden haben.

"Wichtig wäre, dass alle Wölfe, die sich von dem zumutbaren und vereinbarten Herdenschutz nicht abschrecken lassen, schnell und effizient abgeschossen werden", sagt Fuhr. "Das ist nicht ein Abschuss von wenigen einzelnen Individuen, sondern das ist eine Art von Schutzjagd, die parallel zu dem notwendigen Herdenschutz stattfinden muss."

Am Ende sei es für die Biodiversität viel wichtiger, "dass wir Weidetierhaltung haben in der Landschaft, als dass Wölfe in der Landschaft herumrennen". Ausführen sollten das am besten "professionelle Kräfte". Allerdings seien "Wolfsjäger" bislang im Jagdsystem nicht vorgesehen.