10.000 Euro Schaden nach Unfall durch Niesanfall

Crimmitschau - Unfall nach Niesanfall in Crimmitschau (Landkreis Zwickau )!

Beim Abbiegen geriet eine Frau (88) mit ihrem Auto in den Gegenverkehr. (Symbolbild) © 123rf/meinzahn

Am Freitagvormittag kam es gegen 10 Uhr zu einem Unfall, der glücklicherweise nur mit Blechschaden endete.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war eine Mitsubishi-Fahrerin (88) auf der Mannichswalder Straße unterwegs und bog dann in engem Bogen in die Teichstraße ab.

Dabei krachte sie gegen einen VW im Gegenverkehr. Die Frau hatte nach ihren Angaben einen Niesanfall und kurzzeitig die Kontrolle über das Auto verloren.

Bei dem Crash wurde niemand verletzt.