19.000 Euro Schaden! Betrunkener fährt mehrere Verkehrsschilder um

Zwickau - 19.000 Euro Schaden hat am Dienstag ein betrunkener Autofahrer in Zwickau verursacht.

In Zwickau verursachte ein betrunkener VW-Fahrer hohen Schaden. (Symbolbild) © dpa/Carsten Rehder

Gegen 17 Uhr war ein VW-Fahrer (31) auf der Pölbitzer Straße stadteinwärts unterwegs. Im Bereich der Einmündung Auto-Union-Allee kam er laut Polizei nach links ab und überfuhr eine Verkehrsinsel.

Dabei wurden auch Verkehrszeichen aus ihrer Verankerung gerissen.

Der Mann hielt kurz an, entfernte ein verkeiltes Verkehrszeichen und fuhr dann weiter.

"Nach einem Zeugenhinweis konnte der Golf in einem Hof an der Alexanderstraße festgestellt werden. Der Fahrer war alkoholisiert. Der Test ergab 2,36 Promille. Dies zog eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie die Sicherstellung des Führerscheines nach sich", so die Polizei weiter.

Die Berufsfeuerwehr Zwickau und eine Fachfirma kamen aufgrund ausgelaufenen Öls zum Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 19.000 Euro.