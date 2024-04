Sie wollten Grünen-Plakate aufhängen: Wahlhelfer in Zwickau bedroht!

Zwickau/Chemnitz - Gefährlicher Wahlkampf in Zwickau ! Zwei Männer (34, 42) wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag beim Aufhängen von Wahlplakaten bedroht. In Chemnitz wurden dagegen mehrere Wahlplakate beschädigt. In beiden Fällen konnte die Polizei die Täter schnappen.

Als der 34-Jährige die Polizei anrufen wollte, schlug ihm einer der Männer (22) das Handy aus der Hand und drohte den beiden Wahlhelfern Schlage an.

Der Vorfall geschah gegen 0.30 Uhr am Westsachsensation. Dort hängten die beiden Männer gerade Wahlplakate der Grünen auf, als sie von vier Personen zunächst verbal attackiert wurden.

Fordern einen gewaltfreien Wahlkampf: (v.l.): Yvonne Kilian (45, FDP), Solveig Kempe (42, CDU), Renata Marwege (57, SPD), Joseph Israel (24, Grüne) und Bernhard Herrmann (58, Grüne). © Jan Härtel/Chempic

Auch in Chemnitz entladen sich die politischen Spannungen an Wahlplakaten. Wie die Polizei mitteilt, wurden am heutigen Montagmorgen zwei Männer (37, 45) gestellt, die auf dem Sonnenberg sechs Wahlplakate der rechtsextremen "Freien Sachsen" beschädigt haben.

"Die Polizei ermittelt gegen die beiden Deutschen wegen Sachbeschädigung", so eine Polizeisprecherin.

Bereits am Samstagvormittag wurde in Chemnitz ein Mann (37) attackiert, der Wahlplakate der Grünen aufhing. Der Angreifer entriss ihm die Leiter, schlug das Plakat herunter, beleidigte und verletzte den Wahlhelfer an einer Hand.

Grünen-Vorsitzender Joseph Israel (24) zeigte sich gegenüber TAG24 geschockt und entsetzt vom Angriff. Künftig sollen Wahlhelfer nicht mehr alleine losziehen - aus Sicherheitsgründen.