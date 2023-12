02.12.2023 13:07 1.057 20.000 Euro Gesamtschaden nach Küchenbrand

In Hohenstein-Ernstthal kam es am Freitagabend zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines Küchenbrandes in einem Einfamilienhaus.

Von Sarah Müller

Hohenstein-Ernstthal - Feuerwehreinsatz am Freitagabend in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau). Zum Löscheinsatz kamen 52 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hohenstein-Ernstthal und der umliegenden Ortswehren. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 19.50 Uhr in die Dresdner Straße gerufen. Dort brannte die Küche in einem Einfamilienhaus. Der 63-jährige Familienvater und der 17-jährige Sohn mussten mit Verdacht der Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von 20.000 Euro. Die Dresdner Straße war für zwei Stunden voll gesperrt.

