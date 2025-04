Spektakuläre Ausstellung am "Schacht 371": Wismut blickt tief ins geheime Archiv

Kuratorin Andrea Geldmacher (62) war mit einem fünfköpfigen Team für die Ausstellung zuständig. © Petra Hornig

In der frisch eröffneten Ausstellung "No Secret" ("Kein Geheimnis") können Besucher erstmals einen Blick hinter die Mauern des einst streng bewachten Geländes werfen. Die Ausstellung wird am 1. Mai 2025 eröffnet - einem Datum, das an den ursprünglichen Namen des "Jugendschachts 1. Mai" erinnert.

"Wir erzählen die Geschichte der Wismut aus einer neuen Perspektive, ehrlich und offen", sagt Julia Dünkel (53), Geschäftsführerin der Wismut Stiftung. "Wir wollen offenlegen und Transparenz schaffen", ergänzt Kuratorin Andrea Geldmacher (62).

Die Ausstellung verzichtet auf klassische Museumskulissen. Stattdessen führt der Weg durch zwei Räume des originalen Maschinenhauses.

Zu sehen gibt es alte Fördermaschinen, Werkzeuge, Uniformen und bislang unveröffentlichte Fotos aus den Zeiten des Uranbooms. Vieles ist dabei noch in seinem originalen Zustand.