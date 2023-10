29.10.2023 09:32 1.937 40.000 Euro Schaden nach verheerendem Küchenbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Glauchau in der Kantstraße am Samstag entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.

Von Claudia Ziems

Glauchau - Verheerender Wohnungsbrand in Glauchau (Landkreis Zwickau)! In einem Mehrfamilienhaus in der Kantstraße brach am Samstag ein Brand aus. © Andreas Kretschel Gegen 16.35 Uhr kam es aus noch unklarer Ursache zu dem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Kantstraße. Aus dem Mehrfamilienhaus wurden laut Polizei acht Personen evakuiert. Verletzt wurde niemand. "Die vier Wohneinheiten des Mehrfamilienhauses sind aktuell nicht mehr bewohnbar", so die Polizei weiter. Die Kripo ermittelt nun zur Brandursache. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Andreas Kretschel