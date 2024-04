Stadtrat genehmigt Millionen-Projekt: Sporthalle "Sojus" wird saniert

Zwickau - Das Zwickauer Rathaus kann ein Mammut-Bauprojekt in Angriff nehmen. Der Stadtrat hat einstimmig den Weg für die Sanierung der weit über 50 Jahre alten Großsporthalle im Sportforum "Sojus" freigemacht. Gesamtkosten: knapp 8,5 Millionen Euro, 4,5 Millionen Euro schießen Bund und Land zu.

Die Sanierung der Sporthalle im Zwickauer Sportforum "Sojus" ist überfällig. © Maik Börner

SPD und Linke beklagten in der Debatte die desolate Gesamtsituation der Sportanlagen in der Stadt.

"Es trainieren derzeit bis zu 60 Kinder in einer Halle", beklagt Stadtrat Jens Juraschka (49, SPD). "Die Investition ist jeden Euro wert."



FDP-Stadtrat Carsten Schick (66) wies gleichzeitig auch auf den Finanzbedarf in der gesamten Zwickauer Infrastruktur hin: "Nirgendwo gibt es so schlechte Straßen wie in Zwickau. Da muss man sich freuen, wenn das Geld für die Sporthalle reicht."