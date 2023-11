64 Millionen für die "Big Five" : Das sind Zwickaus wichtigste Baustellen des Jahrzehnts

Zwickau freut sich über eine Finanzspritze aus Berlin. So können die größten Verkehrsbauprojekte der Stadt noch in diesem Jahrzehnt realisiert werden.

Von Raik Bartnik

Zwickau - Das wird sportlich! Das Rathaus will noch in diesem Jahrzehnt die "Big Five" der Zwickauer Verkehrsbau-Projekte umsetzen. Es sind die seit Jahren geplanten Vorhaben Straßenbahn-"Querspange" zwischen Werdauer Straße und Hauptbahnhof, Innenstadt-Tangente, Sanierung Bahnhofsvorplatz, Ausbau Leipziger Straße und ÖPNV-Knoten Neumarkt.

Zwickaus Baubürgermeisterin Silvia Queck-Hänel will die "Big Five"-Verkehrsprojekte bis 2029 umsetzen. © Kristin Schmidt "Bislang hing es schlicht am Geld, doch inzwischen gibt es ein Förderprogramm des Bundes", erklärt Baubürgermeisterin Silvia Queck-Hänel (35, parteilos). "Der Mindestbetrag, um dort hineinzukommen, ist so hoch, dass wir alle Maßnahmen mit einem Mal verknüpfen können." Insgesamt haben alle Projekte ein Gesamtvolumen von 64 Millionen Euro. "Wenn alles gut geplant und aufeinander abgestimmt ist, ist die Fertigstellung aller Vorhaben 2029 realistisch." Das sieht man auch bei den Städtischen Verkehrsbetrieben so: "Es ist wie mehrere Weihnachten, die da zusammenfallen", freut sich Geschäftsführer Sebastian Eßbach (35). "Es ist für uns die einmalige Möglichkeit, die Infrastruktur in so einem großen Maße auf Vordermann zu bekommen." Zwickau Wann wird diese alte Brücke in Zwickau endlich erneuert? Der Stadtrat muss das Mammutprojekt am 30. November noch billigen.

Zwickau kann dank einer Millionenspritze aus Berlin bald seine großen Verkehrsprojekte am Stück realisieren. © Kristin Schmidt

Querspange

Dieses Projekt ist eine direkte Straßenbahn-Verbindung zwischen der Werdauer Straße und dem Hauptbahnhof. Herzstück ist eine zweite Brücke, die neben der bestehenden Eisenbahnbrücke gebaut werden soll. Größte Herausforderung dabei wird die Streckenführung unter der Eisenbahn entlang, um dann den Bahnhofsvorplatz einzubinden. Die mehr als zehn Jahre alte Idee der Querspange basiert auf dem ÖPNV-Konzept, das ein zweites Straßenbahnnetz für notwendig erachtet.

Der neuralgische Punkt der "Querspange": Hier muss die Straßenbahnlinie durch und eine zweite Brücke her. © Kristin Schmidt

Innenstadt-Tangente

Diese etwa 1,4 Kilometer lange innerstädtische Umgehungsstraße soll von der Reichenbacher Straße bis zur Planitzer Straße verlaufen und die City insgesamt vom Verkehr entlasten. Nach dem Bau der zweispurigen Tangente sehen die Planungen eine mögliche Verkleinerung der entlasteten Straßen als Tempo-30-Zonen vor. Das 1997 vom Stadtrat beschlossene Projekt gilt als eines der ältesten Straßenbauprojekte Zwickaus. Derzeit muss die Stadt noch von der Streckenführung betroffene Privatgrundstücke ankaufen.

Bahnhofsvorplatz

Der in die Jahre gekommen Bahnhofsvorplatz empfängt Touristen und Gäste. Die Straßenbahn-Haltestelle soll deutlich näher an das Bahnhofsgebäude heranrücken, außerdem bekommt die Bahn eine Wendemöglichkeit. Haltekanten für Busse werden barrierefrei. Insgesamt erhält der Vorplatz ein modernes Aussehen, in dem ÖPNV-Nutzer, Autofahrer und Radfahrer in Einklang gebracht werden. Der Platz soll 2027 fertig sein, danach beginnt die Bahn mit Umbauarbeiten am "Knoten Zwickau". Das Rathaus hofft, dass dann auch das Bahnhofsgebäude modernisiert wird.

Seit Jahren fordern die Zwickauer, dass sich hier etwas tut: der wenig einladende Bahnhofsvorplatz. © Sven Gleisberg

Neumarkt

Der Neumarkt ist seit einigen Jahren zentraler Umsteige- und Knotenpunkt. Bis 2029 soll der historische Gleisbogen zurückkommen, der 1999 nicht mit errichtet wurde, um betrieblich flexibler zu sein. Damit können die aus dem Westen der Stadt kommenden Bahnen nach Süden abbiegen. Auch hier wird Barrierefreiheit hergestellt. Für die wartenden Fahrgäste gibt es moderne Unterstände.

Der zentrale Umsteigepunkt von Bus auf Bahn in Zwickau: der Neumarkt. © Kristin Schmidt

Leipziger Straße