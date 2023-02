23.02.2023 16:13 2.578 Anwohner hören lauten Knall: Brand in Firma nach Explosion

In St. Egidien (Landkreis Zwickau) ist es am Donnerstagnachmittag aufgrund eines Brandes in einer Firma zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen.

Von Claudia Ziems

St. Egidien - Feuerwehr-Großeinsatz in St. Egidien (Landkreis Zwickau)! Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. © Andreas Kretschel Am Donnerstag gegen 13.45 Uhr ist es aus noch unklarer Ursache zu einem Brand in einer Halle einer Firma in der Lungwitzer Straße gekommen, wie die Polizei bestätigte. Vorher hatten Anwohner lautes Knallen, eine Explosion gehört. Dichter Rauch drang aus einer Werkhalle. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Nach ersten Informationen hat es drei Verletzte gegeben. Näheres ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehren Lichtenstein und St. Egidien, mehrere Rettungswagen und auch Notärzte waren im Einsatz. Rauch dringt aus einer Halle in St. Egidien: Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. © Andreas Kretschel Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.

Titelfoto: Andreas Kretschel