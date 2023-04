Autodieb klaut Schlüssel und kracht bei Verfolgungsjagd in Streifenwagen

Diesen Toyota stahl ein Tscheche (38) in Zwickau. Die Polizei musste ihn in Reinsdorf mit Gewalt stoppen. © Sven Gleisberg

In der Nacht zu Montag war ein Tscheche (38) mit einem bislang unbekannten Komplizen in ein Haus in der von-Schlegel-Straße in Zwickau eingebrochen. Dort erbeutete er einen Autoschlüssel sowie die Fernbedienung zum Öffnen der Garage. Allein wollte der 38-Jährige flüchten.

Sein Pech: Die Bewohnerin (51) hörte das Rumoren im Keller, schaute aus dem Fenster und sah das Familienauto, einen Toyota Aygo, davonfahren. Sie rief die Polizei, die den Wagen in der Muldestraße entdeckte.

Der Dieb gab Vollgas, kurvte waghalsig nach Reinsdorf. Hier machten zwei "blaue Minnas" den Dieb zur Minna. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Den Schaden an den drei Wagen schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.