Personalmangel: Diese Schwimmhalle in Sachsen muss mehrere Tage schließen

Zwickau - In der Zwickauer "Glück Auf Schwimmhalle" schlagen die Wogen derzeit hoch. Schon seit Jahren hat das Rathaus Schwierigkeiten, den massenhaften Andrang zu bewältigen. Ab nächster Woche bleibt die Halle sogar für mehrere Tage ganz geschlossen.

Die "Glück Auf Schwimmhalle" in Zwickau-Schedewitz hat seit ihrer Eröffnung 2013 mit personellen Engpässen zu kämpfen. © Ralph Kunz

Der Grund: stetig wachsende Personalnot. "Das Problem resultiert einerseits aus kurzfristigen Personalabgängen und der fehlenden Wiederbesetzung aufgrund Fachkräftemangels", sagt Zwickaus Rathaus-Sprecher Mathias Merz (54). "Andererseits werden personelle Kapazitäten in Vorbereitung der Freibadsaison gebunden."



"Kinder lernen hier in Zukunft schwimmen, Senioren können ihre Bahnen ziehen und Vereine in den unterschiedlichen Disziplinen trainieren", so stand es zur Eröffnung auf der Internetseite.

Doch auch Vereine wie der SV 04 Zwickau haben inzwischen trotz bestehender Verträge das Nachsehen. "Wir wissen aber, dass die Stadt hinter verschlossenen Türen fieberhaft nach Lösungen sucht", meint Vereins-Chef Christoph Kraus und will sich nicht weiter äußern.