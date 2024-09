Autofahrer ignoriert Straßensperrung und fährt Feuerwehrmann an

Reinsdorf - Am Dienstagabend wurde ein Feuerwehrmann in Reinsdorf (Landkreis Zwickau ) beim Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt.

Wegen heftiger Regenfälle musste am Dienstag eine Straße in Reinsdorf gesperrt werden. Ein Autofahrer ignorierte die Sperrung. (Symbolbild) © André März

Nach starken Regenfällen am Dienstagnachmittag musste die Feuerwehr in die Straße der Befreiung ausrücken, die von Schlamm überspült worden war.

Ein Kamerad sperrte für den Einsatz mit Anhaltekelle und Warnkegel die Fahrbahn ab.

"Ein Dacia-Fahrer, der in Richtung Zwickau unterwegs war, hielt neben dem 34-Jährigen und ließ sich den Grund der Sperrung darlegen. Trotz der Erklärung gab der Autofahrer Gas und fuhr in den gesperrten Straßenabschnitt", so die Polizei.

Dabei streifte er den Mann am Bein. Der Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.