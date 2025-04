Landratsamt zwingt Zwickau ab sofort zu rigidem Sparkurs

Zwickauer Finanzbürgermeister Sebastian Lasch (47, SPD). © Ralph Kunz

Damit endet am Donnerstag die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung - also der Phase, in der nur das Nötigste bezahlt werden durfte. Doch mit der Zustimmung kommen auch klare Ansagen von der Kommunalaufsicht: Zwickau muss sparen, und zwar deutlich.

In den Jahren 2025 und 2026 soll die Stadt "unbedingt Ausgabendisziplin" wahren.

Alle Kostenposten müssen kritisch geprüft werden, heißt es in der Begründung. Zusätzlich ist bis Ende 2025 ein Bericht über den Haushaltsvollzug fällig, inklusive Maßnahmenplan bis 2029. Finanzbürgermeister Sebastian Lasch (47, SPD) zeigt sich wenig überrascht: "Wir haben die schwierige Finanzlage nie verschwiegen."

Der Stadtrat hatte bereits im Februar auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, ein Haushaltsstrukturkonzept zu erarbeiten. Daran wird seit Jahresbeginn gearbeitet. Noch im April sollen die Fraktionen informiert werden.