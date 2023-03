Betrunkener Senior fährt gegen Haus und haut ab

In Zwickau ist ein 75-Jähriger gegen ein Gebäude gefahren und abgehauen. Die Polizei konnte den Mann aber stellen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 75 Jahre alter Opel-Fahrer (deutscher Staatsbürger) am Montagmittag auf dem Gelände eines Möbeldiscounters Am Kreuzberg in Zwickau-Neuplanitz unterwegs.

"Beim Rangieren stieß der 75-Jährige gegen ein Gebäude und verursachte Sachschaden. Als ein Passant ihn auf den Zusammenstoß aufmerksam machen wollte, verließ er pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen", berichtet ein Polizeisprecher.

Der Mann konnte dann aber an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dort führte die Polizei einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,12 Promille ergab. Der Senior musste daraufhin mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Bei dem Unfall war ein Schaden von rund 500 Euro entstanden.

Der 75-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworte.