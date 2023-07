Bewohner evakuiert, 13.000 Euro Schaden nach Küchenbrand

Limbach-Oberfrohna - Küchenbrand in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau )!

Beim Zubereiten von Essen kam es am Freitagabend zu einem Küchenbrand in Limbach-Oberfrohna. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitag gegen 20.15 Uhr in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hohen Straße zu dem Feuer. Ein 68-Jähriger war gerade dabei, sich Essen zuzubereiten.

Durch den Brand wurde die komplette Küche verrußt und auch die Möbel beschädigt.

"Zudem verrußten Küchenfenster und Hausfassade des Wohngebäudes. Bei dem Versuch, den Brand zu löschen, verletzte sich die 61-jährige Ehefrau des Mieters und wurde mit leichten Brandverletzungen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht", so die Polizei weiter.



Die sechs Hausbewohner mussten kurzzeitig evakuiert werden, konnten nach den Löscharbeiten aber wieder zurück in ihre Wohnungen.