Brandstiftung? Mehrere Feuer in einer Nacht: Polizei sucht Zeugen

In einem leerstehenden Haus am Eichberg in Werdau brach ein Feuer aus. © Mike Müller

Gegen 23 Uhr wurde die Feuerwehr am Freitag zur Straße am Eichberg in Werdau alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache stand dort ein leer stehendes Haus in Flammen.

Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schließlich mit Kameraden aus Leubnitz, Werdau, Steinpleis und Wilkau-Haßlau löschen.

Während der Löscharbeiten wurde ein weiteres Feuer in der Nähe gemeldet.

An der Wettiner Straße in der Nähe der Diskothek "Linde" war gegen 0.20 Uhr ein Gartenhaus abgebrannt. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen löschen, bevor weitere Gebäude beschädigt wurden.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, ein Brandursachenermittler ist im Einsatz. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.

Sachdienliche Hinweise zu den Bränden nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0375 428 4480 entgegen.