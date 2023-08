Brutaler Raub in Crimmitschau: Mann bewusstlos geschlagen!

Crimmitschau - Brutale Attacke in Crimmitschau (Landkreis Zwickau ): Zwei Unbekannte schlugen einen Mann (45) bewusstlos und raubten ihn aus. Nun sucht die Polizei nach den Tätern.

Ein Mann (45) wurde in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) brutal niedergeschlagen. Er musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Das Ganze geschah laut Polizei bereits am 11. August. An diesem Freitagabend war der 45-Jährige auf einem Trampelpfad vom Bahnhof in Richtung Ritterstraße unterwegs.

Gegen 21.30 Uhr traf er auf zwei junge Männer, einer der beiden sprach ihn an. Plötzlich schlug einer der Männer dem 45-Jährigen so brutal ins Gesicht, dass er zu Boden stürzte und kurzzeitig bewusstlos war.

"Diese Situation nutzten die unbekannten Täter aus und entwendeten die Geldbörse des Geschädigten. Darin befanden sich persönliche Dokumente und Bargeld, der Gesamtwert wurde auf 400 Euro geschätzt", so ein Polizeisprecher.

Der 45-Jährige wurde durch die brutale Attacke verletzt und musste ein einem Krankenhaus behandelt werden.

So werden die Täter beschrieben: