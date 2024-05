Mit diesem Rennauto wollen Zwickauer Studenten eine Racing-Meisterschaft gewinnen

Das WHZ Racing Team stellt im Zwickauer Haus der Sparkasse "Eckhard", den neuen E-Boliden, vor. © Uwe Meinhold

Mit "Eckhard" wollen die Studenten wie im vorigen Jahr wieder die Formula Student (internationale Konstrukteurs-Meisterschaft der Studenten) nach Zwickau holen.

"Der Name 'Eckhard' geht auf die 'Werner'-Comics zurück", erklärt Team Manager Moritz Fischer (20). "Der Neue ist deutlich leichter. Außerdem haben wir ein neues Kühlsystem."

Der schnelle "Eckhard" ist nach genau 156 Tagen Bauzeit der insgesamt 17. Rennwagen der Zwickauer Autotüftler. Wegen des Elektroantriebs tragen die Boliden grundsätzlich Männernamen, die mit E beginnen.

Wie im Vorjahr plant das Team in dieser Saison die Teilnahme an drei Formula-Student-Rennen. Auftakt ist im Juli am Spielberg in Österreich. Danach geht's nach Tschechien und Finale ist dann in Italien.