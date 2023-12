Buden-Ärger erregt die Zwickauer: Grillhütte muss nach 16 Jahren weichen

Am 31. Dezember soll für Andreas Gottwald (49) und seine Grillhütte Schluss am Zwickauer Rosengässchen sein. © Ralph Kunz

Seit 16 Jahren verkauft Gottwald an der Marienstraße mitten in der Stadt im Winter an der Grillhütte Glühwein und Roster, im Sommer Eis aus seinem Softeis-Truck. Doch damit ist bald Schluss. Die Stadt hat dem Wirt zum 31. Dezember gekündigt, beräumen muss Gottwald die Fläche bis 4. Januar.

"Ich habe für viel Geld eine frostgeschützte Wasserleitung und einen Stromkasten legen lassen, das alles muss ich jetzt zurückbauen. Als ich die Kündigung bekam, war das wie ein Schlag ins Gesicht."

"Die Stadtverwaltung hat den Mietvertrag gekündigt, da diese für die Baustelleneinrichtung zur Umgestaltung der Marienstraße im nächsten Frühjahr benötigt wird", erklärt Stadtsprecher Mathias Merz (54). "Eine entsprechende Klausel steht auch im Mietvertrag."

Das Rathaus habe Andreas Gottwald den Standort Schumannplatz 150 Meter entfernt angeboten. "Ich brauche Kraftstrom, der dort nicht anliegt", begründet der Wirt seine Ablehnung. "Ich vermute aber, dass auf meinem Platz jemand anderes Eis verkaufen will. Dieses Gerücht habe ich von mehreren Seiten gehört."

Stadtsprecher Mathias Merz sagt, es gebe keinerlei mittel- oder langfristige Pläne für die Fläche am Rosengässchen. In den sozialen Medien schlägt der Streit seit Tagen hohe Wellen. Eine Online-Petition hat inzwischen etwa 2000 Unterstützer gefunden.