Haflinger "Toni" verschwunden! Junge Entführerinnen sind Wiederholungstäter

Lisa Reimann erwischte die Mädchen mit Pferd Toni am Radweg nahe des Sportplatzes. © Kristin Schmidt

Am Samstagabend liefen zwei junge Callenbergerinnen (11, 13) zu einer Koppel an der Hauptstraße in Callenberg (Landkreis Zwickau). Sie schalteten fachmännisch den Elektrozaun ab, öffneten das Tor und zogen den Haflinger Toni (17) sowie die Laskastute Bärbel (15) ins Freie. Bärbel hatte aber keine Lust auf Ausflug und blieb am Zaun stehen.



Mit Toni liefen die Kinder zu einem unbekannten Ort, wo das Pferd die Nacht verbrachte. Am nächsten Morgen war der Teufel los. Pferdebesitzerin Annekatrin Löchel (34), die einen Reiterhof betreibt, bat Freunde, ihr bei der Suche zu helfen. Sogar eine Drohne stieg auf, weil Toni in einem Maisfeld vermutet wurde.

Lisa Reimann (28) entdeckte die Mädchen schließlich mit Toni auf einem Radweg am Callenberger Sportplatz und brachte das Pferd zurück zum Sportplatz. Die Mädchen wollten auch der Polizei gegenüber nicht verraten, wo sie nachts mit Toni waren.