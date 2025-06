Racing-Simulator: Zwickauer Zocker-Profis haben ein neues Spielzeug

Denn gerade Gaming-erfahrene Nachwuchstalente brächten IT-Kenntnisse, Problemlösungskompetenz und digitale Souveränität mit - Fähigkeiten, die in vielen Branchen gefragt seien, erklärt Manuela Sachse weiter.

Der topmoderne Fahrsimulator kann das Fahrerlebnis in einem Rennwagen nahezu realistisch nachbilden: "Mit dem E-Racing-Simulator schaffen wir ein einzigartiges Erlebnis, das Technologie, Nachhaltigkeit und studentisches Engagement zusammenbringt", erklärt Prof. Dr. Manuela Sachse, Projektleiterin und Initiatorin des GAMeS Hub, einer Initiative der Fakultät der Wirtschaftswissenschaften.

Das GAMeS Hub ist übrigens auch in diesem Jahr Partner bei der Jobmesse "TAG24-Talentgame", die am 18. Oktober in Chemnitz stattfindet.