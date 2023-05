"Das war geplant!" Diebe plündern sächsischen Spielzeugladen

Glauchau - Pikachu-Alarm in Glauchau (Landkreis Zwickau): Einbrecher stahlen im "Spielzeug-Land" in der Leipziger Straße kistenweise Pokémon-Sammelkarten. Dazu Tonie-Boxen, Figuren und Lego. Die Polizei schätzt die Beute auf 5200 Euro - plus 3000 Euro Sachschaden.