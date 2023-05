02.05.2023 08:25 1.018 Einbruch in Spielzeugladen: Diebe klauen Ware im Wert von über 5000 Euro

Unbekannte brachen am Wochenende in ein Spielzeuggeschäft in Glauchau ein. Ihr Diebesgut lag bei einem Wert von über 5000 Euro.

Von Sarah Müller

Glauchau - Nach einem Einbruch in ein Spielzeuggeschäft in Glauchau (Landkreis Zwickau) am vergangenen Wochenende sucht die Polizei aktuell nach Zeugen. Die Diebe klauten unter anderem zahlreiche Sammelkarten aus dem Spielzeuggeschäft. (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz, 123rf/joaquincorbalan Im Zeitraum zwischen Samstag- und Montagmittag haben sich unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zugang zu dem Lagerbereich eines Spielzeugladens in der Leipziger Straße verschafft. Von dort gelangten sie auch in den Verkaufsraum des Geschäfts. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, klauten die Langfinger Sammelkarten, Figuren und Hörspielgeräte im Gesamtwert von etwa 5200 Euro. Durch den Einbruch entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von ungefähr 3000 Euro. Wer hat Informationen zu den Tätern oder dem Tatgeschehen? Das Polizeirevier Glauchau nimmt jegliche sachdienlichen Hinweise unter folgender Telefonnummer entgegen: 03763/640.

Titelfoto: 123 RF/ Christian Horz, 123rf/joaquincorbalan