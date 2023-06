Die Bahnhofs-Schande von Werdau: Kümmerte sich die Stadt nicht gut genug um das Gebäude?

Werdau - Es ist wohl Sachsens schlimmster Bahnhof: In Werdau (Landkreis Zwickau) werden Zugreisende in einem völlig beschmierten Gebäude begrüßt. Einige Werdauer wollen das Gebäude retten. Ihr Vorwurf an die Stadt: Das Rathaus habe den historischen Bahnhof verkommen lassen, soll wohl nie eine Alternative zum Abriss geplant haben.