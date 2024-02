16.02.2024 05:55 Diese ehemalige Opernsängerin kandidiert jetzt für die Grünen

Nathalie Senf (48) ist Opernsängerin. Nun will sie in die Politik. Sie tritt für die Grünen zur Stadtratswahl in Zwickau und zur Landtagswahl an.

Von Bernd Rippert

Zwickau/Annaberg-Buchholz - Künftig wird man die Grünen in Zwickau noch viel besser hören. Denn eine Kandidatin für Stadtrat und Landtag hat eine Ausbildung als Opernsängerin. Mezzosopran wird sozusagen die neue Stimme der Partei.

Nathalie Senf (48) tritt bei den kommenden Wahlen für die Grünen an. Derzeit arbeitet sie als Projektleiterin in der "Alten Brauerei" in Annaberg-Buchholz. © Uwe Meinhold Nathalie Senf (48) stammt aus Nordrhein-Westfalen und war ab 2009 als Sängerin am Theater Plauen/Zwickau tätig. Paraderollen: Carmen und die Csárdásfürstin. Doch mit dem Alter nimmt die Rollenzahl für Opernsängerinnen ab. Senf, schon vorher eine engagierte Gewerkschafterin und Betriebsrätin, wechselte als Projektleiterin ins Soziokulturelle Zentrum "Alte Brauerei" in Annaberg-Buchholz. Dort ist ihr Hauptziel die Demokratieförderung, denn: "Social Media fördert nicht gerade das Demokratieverständnis. Wir müssen wieder die Debatte lernen - auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind." Zwickau Zuschauer stürmen Holiday On Ice in Zwickau Zuletzt brachte sie 50 unterschiedliche Teilnehmer zu einer "ordentlichen Diskussion" zum Thema Windkraft zusammen. Ein Leib-und-Magen-Thema Nathalie Senfs, die 2022 bei den Grünen eintrat. "Ihre Politik lag mir schon immer nah. Aber Kunst reflektiert die ganze Gesellschaft. Deshalb wollte ich erst nach der Bühnenzeit parteipolitisch tätig werden." Nathalie Senf in der Rolle der Sylva Varescu (Titelrolle) in "Die Csárdásfürstin" von Kálmán. © PR/Peter Awtukowitsch Ex-Opernsängerin Nathalie Senf leitet das Projekt "Orte der Demokratie" in Annaberg-B. © Uwe Meinhold Wennschon, dennschon. Die Ex-Sängerin wirbt um Stimmen bei der Kommunalwahl am 9. Juni und der Landtagswahl am 1. September. Sie möchte in Zwickau und Dresden ihren Senf dazugeben. Hauptthemen: Demokratie, Gleichstellung und Bürgerbeteiligung.

Titelfoto: Uwe Meinhold