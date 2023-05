Diesen tropischen Vögeln gefällt's in Sachsen

Ein Bild wie aus den Tropen: Eine Schar Bienenfresser machte in Hohenstein-Ernstthal Rast. © Andreas Kretschel

Ein Schwarm Bienenfresser hat sich mit warmer Luftströmung von Nordafrika bis nach Sachsen tragen lassen. Mit trillernden Rufen kreisten die bunten Vögel über Hohenstein-Ernstthal und rasteten am Stadtrand.

"Mit etwas Glück können sie in den nächsten Wochen im Tal der Zwickauer Mulde beobachtet werden", weiß Ornithologe Hartmut Meyer (66).

"Normalerweise hat die Vogelart ihre Brutgebiete in Südeuropa. Vor etwa zehn Jahren wurden die ersten Bienenfresser auch in unserer Region beobachtet. Seit etwa fünf Jahren brüten sie auch hier, an Steilhängen von Flüssen oder in Sandgruben."



Bienenfresser reisen aus ihren tropischen Winterquartieren in kleinen Trupps nach Norden. Meyer: "Sie haben ähnliche Ansprüche wie Eisvögel, graben über einen Meter lange Niströhren."