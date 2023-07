Drängler auf A72: Polizei sucht Zeugen

Hartenstein - Drängelnd und rasend war ein Renault-Fahrer (34) am frühen Dienstagmorgen erst auf dem Autobahnzubringer auf Höhe Thierfeld (Landkreis Zwickau ) und dann auch auf der A72 unterwegs.

Nach einer Verkehrsgefährdung auf der A72 sucht die Polizei nun Zeugen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei mitteilte, informierte eine Zeugin gegen 6.10 Uhr darüber, dass ein Renault mit auffälliger Fahrweise auf dem Autobahnzubringer auf Höhe Thierfeld in Richtung der Anschlussstelle Hartenstein unterwegs war.

"Die Frau gab an, dass der hinter ihr fahrende Renault drängelte und immer wieder in den Gegenverkehr geriet, wobei auch ein Motorradfahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden", so die Polizei weiter.

Außerdem soll der Renault sehr schnell gefahren sein und bei erlaubten 100 km/h mit etwa 150 km/h andere Fahrzeuge überholt haben.

An der Anschlussstelle Hartenstein fuhr er dann auf die A72 Richtung Leipzig.

Auch auf der Autobahn soll es immer wieder fast zu Unfällen gekommen sein.