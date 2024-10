29.10.2024 14:49 960 Drei Wochen nach dem Unglück am Zwickauer Hauptbahnhof: Strecke ist immer noch gesperrt

Nach dem Unglück am Zwickauer Hauptbahnhof: Wer zwischen Zwickau und Chemnitz mit dem Zug fahren will, muss weiterhin teilweise Schienenersatz in Kauf nehmen.

Von Raik Bartnik

Zwickau/Glauchau - Wer zwischen Zwickau und Chemnitz mit dem Zug fahren will, muss weiterhin teilweise Schienenersatz in Kauf nehmen. Am 10. Oktober entgleiste ein Güterzug in der Nähe des Zwickauer Hauptbahnhofs. © Mario Dudacy Auch drei Wochen nach dem Unglück am Zwickauer Hauptbahnhof mit einem entgleisten Güterzug ist die Strecke immer noch halbseitig gesperrt, zwischen Zwickau und Glauchau fahren Busse. "Die Reparaturarbeiten werden bis voraussichtlich 2. November dauern", teilte ein Bahnsprecher auf erneute TAG24-Anfrage mit. "Die Beschädigungen an den Gleisen und Weichen waren erheblich. Außerdem musste eine Baufirma mit freien Kapazitäten gebunden werden."

Titelfoto: Mario Dudacy