Schock-Einbruch in Zwickau: Täter im Haus, während drei Familien schlafen

21.03.2024

In Zwickau stiegen Einbrecher mitten in der Nacht in ein Wohnhaus ein. Drei Familien schliefen währenddessen. Schließlich bemerkte eine Bewohnerin den Einbruch.

Von Bernd Rippert

Zwickau - Riesenschreck morgens um 4 Uhr in einem Wohnhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße im Zwickauer Stadtteil Neuplanitz. Einbrecher schlichen in der Nacht auf Samstag durch das Gebäude, während drei Familien fest schliefen. Sie rafften teure Beute zusammen und flüchteten. Eine Bewohnerin bemerkte den Einbruch, als sie nachts aufs WC wollte.

In der Gerhart-Hauptmann-Straße in Zwickau stiegen Einbrecher nachts in dieses Wohnhaus ein - obwohl dort drei Familien schliefen. © Maik Börner Die Frau weckte alle Angehörigen und rief die Polizei. "Das war ein Riesenschock", sagt die Schwiegertochter (40) der Hausbesitzerin, die im Erdgeschoss wohnt. "Bei mir waren viele Sachen verschoben, Wäsche, in der Küche, Schränke standen offen." Noch schlimmer sah es im Obergeschoss aus: "Alles war verwüstet und durchwühlt."

Die Täter richteten laut Polizei einen fünfstelligen Schaden an. Zur genauen Beute wollte sich die 40-Jährige nicht äußern. Aber es verschwanden auch Portemonnaies mit Geldkarten, Ausweisen und Führerscheinen: "Manche Karten sind nur schwer zu sperren", klagt die Betroffene. "Dass auch Bilder meiner Kinder verschwanden, ist belastend." Zwickau Das steckt hinter Hunderten bunten Eier am Osterbrunnen Fast schlimmer als verlorene Wertsachen ist das Gefühl der Angst, weil Unbekannte im Schlaf im Haus waren. Die Schwiegertochter: "Die waren direkt neben meinem Schlafzimmer. Ich habe meine Wohnung schon dreimal geputzt, weil hier jemand war, der dort nicht sein durfte." Der dreiste Einbruch passierte im Stadtteil Neuplanitz. © Maik Börner Völlig abgebrüht handelten die Einbrecher in dem Wohnhaus. Sie machten teure Beute. (Symbolbild) © 123rf/Lucky Business Die Polizei sucht Zeugen zu dem Einbruch in der Nacht zu Samstag unter der Nummer 0375/4284480.

