DRK-Krankenhaus Lichtenstein weiht neue Notaufnahme ein

Die Notaufnahme des DRK-Krankenhauses Lichtenstein wurde in neun Monaten umgebaut und auf den neuesten Stand gebracht. © Ralph Kunz

Neu entstanden ist ein Isolationszimmer für infektiöse Patienten. Weiterhin wurde der Fußboden erneuert, neue Technik und Möbel angeschafft sowie eine Laborstrecke in der Notaufnahme gebaut.

Kosten: 555.000 Euro. Die Klinik mit derzeit 145 Betten bezahlte die Summe aus eigener Tasche.

"Es war eine Herausforderung für alle Beteiligten, da die Notaufnahme während des laufenden Betriebs umgebaut wurde", sagte Dr. Lucas Lindner (61), Chefarzt der Notaufnahme. Während des Umbaus habe sich beispielsweise die Zahl der Behandlungszimmer stetig geändert. "Die Angestellten und Baufirmen zeigten dabei viel Verständnis", so Lindner.



Demnächst soll es auch noch weitere Investitionen geben. "Unsere Betriebsbilanzen der letzten drei Jahre waren sehr gut, was die Voraussetzung für Investitionen sind", so Diana Lohmann (46), Geschäftsführerin der DRK-Krankenhäuser in Rabenstein und Lichtenstein.