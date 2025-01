30.01.2025 11:38 Einbruch in Stausee-Café: 30 Flaschen Schnaps gestohlen!

Von Julian Winkler

Hohenstein-Ernstthal - Großer Schnaps-Diebstahl am Stausee! Am Stausee Oberwald in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) sind Unbekannte in ein Café eingestiegen. © Andreas Kretschel Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag stiegen Unbekannte in ein Café am Stausee Oberwald in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) ein. "Daraus entwendeten sie ein Makita-Radio, ein Kartenlesegerät sowie 30 Flaschen Havana Club im Gesamtwert von 1200 Euro", so eine Polizeisprecherin. Da auch ein Kühlschrank geöffnet wurde, verdarben einige Lebensmittel. Sachschaden: 1450 Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen zum Einbruch. Hinweise nimmt das Polizeirevier Glauchau unter der Nummer 03763/640 entgegen.

