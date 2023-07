Endlich wieder Rummel! TAG24 macht den Test

Limbach-Oberfrohna - Ente gut, alles gut auf dem Stadtparkfest! Endlich hat die TAG24-Redaktion in Chemnitz eine echte Zeitungsente: Gewonnen hat sie Reporterin Yesmina-Giselle Berndt (22) an der Losbude auf dem Stadtparkfest in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau). Dort testete die Rummel-Liebhaberin alles, was Spaß macht - fast alles.