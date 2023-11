Erwischt! 37-Jähriger ohne Führerschein, aber mit Diebesgut unterwegs

Im Auto fand die Polizei neben dem E-Bike noch weiteres Diebesgut. © Friso Gentsch/dpa

Bereits in der Nacht zum Mittwoch kontrollierten die Beamten einen Mercedes-Fahrer in der Straße An den Teichen, teilte die Polizei am heutigen Freitag mit.

Dabei stellte sich heraus, dass der 37-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß und mit gefälschten Kennzeichen unterwegs war. Doch das war noch nicht alles: Im Auto befand sich ein zerlegtes E-Bike, das ersten Ermittlungen zufolge höchstwahrscheinlich kurz zuvor in Lichtentanne gestohlen wurde.

Anschließend fand die Polizei noch weiteres Diebesgut im Mercedes. Außerdem wurde der 37-Jährige mit deutscher und ukrainischer Staatsangehörigkeit in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Vermutlich hatte der Fahrer Drogen genommen.