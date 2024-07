Fachkräfte aus dem Ausland: Sayed aus Ägypten will Mechatroniker werden

Reinsdorf/Zwickau - Ministerbesuch bei Linamar in Reinsdorf (Landkreis Zwickau ): Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (55, SPD) war für eine Stunde bei dem Zulieferer mit Hauptsitz in Kanada zu Gast. Sie wollte den jungen Ägypter Sayed Mousa (21), der gerade eine Ausbildung als Mechatroniker macht, persönlich kennenlernen.

400 Menschen wurden auf diesem Wege bereits nach Deutschland geholt, so Ministerin Schulze. In Sachsen ist Linamar Vorreiter und eines der ersten Unternehmen, das auf diesem Weg eine neue, dringend gesuchte Fachkraft ausbildet.

"Das Projekt wurde mir in einem Deutschkurs in meiner Heimat vorgestellt", erzählt er in sehr fließendem Deutsch. "Jetzt lerne ich hier die Sprache und habe bei Linamar schon kleinere Reparaturen und Instandhaltungen durchgeführt."

Sayed Mousa will in Deutschland und bei Linamar bleiben: "Ich habe mich inzwischen an den sächsischen Dialekt gewöhnt. Das war am Anfang schwierig."