Fest-Fichte steht! Zwickau startet Advents-Vorbereitung

Zwickau - Nun steht er auch in Zwickau : der Weihnachtsbaum für den hiesigen Weihnachtsmarkt.

Auch in Zwickau wurde nun der Weihnachtsbaum aufgestellt. Die 20 Meter hohe Fichte kommt aus dem Vogtland. © Ralph Kunz

Am heutigen Dienstag wurde die 20 Meter hohe Fichte aus dem Vogtland in die Stadt transportiert und auf dem Hauptmarkt aufgestellt.



Warum werden Bäume für Weihnachtsmärkte immer so früh platziert? "Die Hütten auf dem Markt können erst aufgebaut werden, wenn der Weihnachtsbaum steht", erklärt Matthias Rose (62) vom Veranstalter Kultour Z.

Am Baum orientiere sich die weitere Gliederung und der Aufbau von Markt und Hütten.

Auf dem Dresdner Striezelmarkt wurde die dazugehörige Tanne bereits am vergangenen Sonntag platziert. Annaberg-Buchholz ist am morgigen Mittwoch an der Reihe.