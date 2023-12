Feuerwehr im Dauereinsatz: Bäume stürzen um, Haushalte ohne Strom

Hohenstein-Ernstthal - Am Samstagabend setzte nach dem Schnee der Dauerregen ein und das hieß Baumbruch-Gefahr!

Bäume stürzten auf Autos, die Feuerwehr war im Dauereinsatz. © Andreas Kretschel

Die Freiwillige Feuerwehr in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) musste mehrfach wegen umgestürzter Bäume und abgebrochener Äste ausrücken.

In der Ringstraße beschädigten mehrere große Äste zwei Autos.

Am Lampertusweg brach eine Baumkrone ab und riss eine Stromleitung mit. Dadurch waren nach ersten Informationen Haushalte ohne Strom.

Gleich mehrere Bäume blockierten auf dem Röhrenstein eine Durchfahrt. Hier musste die Straße gesperrt werden.

In ganz Sachsen kommt es aufgrund der aktuellen Witterung zu Einsätzen und Sperrungen aufgrund umgestürzter Bäume. So auch auf der B101 Großhartmannsdorfer Straße zwischen Brand-Erbisdorf und Forchheim in beiden Richtungen Gefahr durch umgestürzte Bäume, die auf die Fahrbahn ragen.

Auch die B171 zwischen Hennersdorf und Reichenau wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.