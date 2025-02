06.02.2025 17:43 858 Feuerwehreinsatz in Zwickau: Brand in betreutem Wohnen ausgebrochen

In einem Haus für betreutes Wohnen in Zwickau brach am Donnerstag ein Brand aus. Das Gebäude musste evakuiert werden.

Von Julian Winkler

Zwickau - Feueralarm in Zwickau am heutigen Donnerstag: Aus einem Haus für betreutes Wohnen drang dichter Rauch. Die Feuerwehr musste anrücken. Feuerwehr und Rettungskräfte rückten am Donnerstag zur Mozartstraße in Zwickau aus: Dort war ein Feuer in einem Haus für betreutes Wohnen ausgebrochen. © Mike Müller Das Feuer brach gegen 13 Uhr in der Mozartstraße aus. Im dritten Stock des Wohnkomplexes geriet eine Küche in Brand. Schnell kümmerten sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr um die Löscharbeiten. Laut einem Feuerwehrsprecher musste das Gebäude evakuiert werden. Ersten Informationen zufolge sollen zwei Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei. Ein Brandursachenermittler soll zum Einsatz kommen.

