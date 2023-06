18.06.2023 08:32 1.120 Feuerwehreinsatz in Zwickau: Dachstuhl von Industriebrache in Brand

Feueralarm am Samstag in Zwickau: Eine Industriebrache im Ortsteil Crossen stand in Flammen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Sarah Müller

Zwickau - Am Samstagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Brand in der Lange Straße in Zwickau ausrücken. Die Industriebrache stellte die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten vor eine heikle Aufgabe. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Gegen 14.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte über ein Feuer in einer leerstehenden Lagerhalle im Ortsteil Crossen informiert. Wie die Feuerwehr Zwickau mitteilte, brannte das einsturzgefährdete Gebäude beim Eintreffen im Dachbereich auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern. Aufgrund des baulichen Zustands mussten die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten, die bis 17 Uhr andauerten, besonders umsichtig sein. Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute im Einsatz. "Aufgrund des bereits im Vorfeld bestehenden desolaten Zustandes des Objektes entstand kein Sachschaden", teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer Hinweise zum Brand geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375 44 58 0 zu melden.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa