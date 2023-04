Kopftuch entrissen und geschlagen: Frau (18) wird in Zwickau brutal attackiert!

Zwickau - Ihr Kopftuch wurde entrissen, sie wurde beleidigt und geschlagen: In Zwickau kam es zu einer fremdenfeindlichen Attacke auf eine junge Frau (18).

Die Polizei sucht nach einer fremdenfeindlichen Attacke zwei junge Männer. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Wie die Polizei mitteilte, geschah das Ganze bereits am 21. Oktober 2022: Die junge Irakerin war an diesem Nachmittag unterwegs zur Straßenbahn, als sie an der Leipziger Straße/Ecke Nordplatz plötzlich von einem unbekannten Mann mit einem hölzernen Gegenstand auf den Rücken geschlagen wurde.

Dabei fiel die 18-Jährige auf die Knie. "Ein weiterer Unbekannter beschimpfte sie, riss ihr das Kopftuch herunter und warf es auf den Boden. Dabei riss er ihr auch einige Haare aus", so ein Polizeisprecher.

Die junge Frau wurde durch die Attacke verletzt, kam anschließend in ein Krankenhaus. Die beiden Männer verschwanden anschließend in Richtung Innenstadt.

So wird der Mann beschrieben, der die Frau mit dem hölzernen Gegenstand schlug:



circa 18 Jahre alt

etwa 1,60 Meter groß und sehr dünn

leicht dunkle Haut, dunkle Augenfarbe, rasierte Augenbrauen

seine kurzen, schwarzen Haare waren glatt und nach hinten gekämmt

trug zur Tatzeit eine schwarze Winterjacke, blaue Jeans, schwarze Schuhe, eine silberne Uhr und eine blaue OP-Maske

hatte einen schwarzen Adidas-Rucksack dabei

So wird der zweite Täter beschrieben, der die Frau beleidigte und ihr das Kopftuch herunterriss: