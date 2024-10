23.10.2024 07:13 711 Fünf Monate nach Brandanschlag: Wann eröffnet McDonald's in Zwickau wieder?

Nach einem Brandanschlag auf die McDonald's-Filiale an der Oskar-Arnold-Straße in Zwickau wird die Filiale wohl in der kommenden Woche wieder geöffnet.

Von Raik Bartnik

Zwickau - Für die im Mai bei einem Brandanschlag verwüstete McDonald's-Filiale an der Oskar-Arnold-Straße in Zwickau steht die Wiedereröffnung offenbar kurz bevor. Nach TAG24-Informationen soll es nächste Woche so weit sein.

Bei McDonald's an der Zwickauer Oskar-Arnold-Straße herrscht hektische Betriebsamkeit. Geht's nächste Woche wirklich schon los? © Ralph Kunz Inhaber Marcus Klink hatte schon früh von Ende Oktober als angestrebtem Eröffnungstermin gesprochen. Der Gastro-Unternehmer betreibt Filialen der Fast-Food-Kette in Zwickau, Aue, Meerane und Wildenfels mit 120 Mitarbeitern. Zum aktuellen Stand der Vorbereitungen ließ er mehrere TAG24-Anfragen unbeantwortet.

Bereits seit Wochen sucht seine Firma "Klink Gastro" im Internet nach Mitarbeitern. Ausbau und Reparatur laufen auf vollen Touren. Die Arbeiter vor Ort nennen den Zeitplan bis nächste Woche allerdings "sportlich". Seit fünf Monaten ist der Schnellimbiss nach einem Brandanschlag eines Ex-Angestellten geschlossen. © Ralph Kunz Am 16. Mai hatte sich ein Libyer (30), der zuvor dort angestellt war, Zutritt zum Drive-in-Schalter verschafft und eine Flüssigkeit verschüttet. Es kam zu einer Verpuffung, bei der eine Viertelmillion Euro Schaden entstand.

