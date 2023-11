Gefälschte Rezepte im Umlauf: Polizei warnt Apotheken-Mitarbeiter

Werdau/Wilkau-Haßlau - Die Polizei warnt derzeit Apotheken- Mitarbeiter vor gefälschten Rezepten. Aktuell häufen sich die Fälle. Zuletzt wurden in Werdau und Wilkau-Haßlau (Landkreis Zwickau ) gefälschte Rezepte vorgelegt.

In Apotheken werden derzeit häufiger gefälschte Rezepte vorgelegt. Die Zwickauer Polizei warnt. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Am gestrigen Freitagmittag, gegen 12 Uhr, betrat ein Mann eine Apotheke an der Uhlandstraße in Werdau. Er legte der Apothekerin ein Rezept vor, welches der Mitarbeiterin verdächtig vorkam - sie forschte nach.

"Nach versuchter Kontaktaufnahme mit dem auf dem Rezept vermerkten Aussteller, fiel der Betrugsversuch auf. Daraufhin flüchtete der Unbekannte", heißt es von der Polizei.

Nur wenige Stunden später, gegen 14.30 Uhr, kam es zu einem ähnlichen Vorfall - diesmal in Wilkau-Haßlau. Ein unbekannter Mann betrat eine Apotheke am Gewerbering. Er legte der Apothekerin ein Rezept vor, welches direkt als Fälschung entlarvt werden konnte.

Die Mitarbeiterin teilte dem Mann daraufhin mit, dass das Medikament nicht vorrätig sei, woraufhin er das Geschäft verließ.