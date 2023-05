Größerer Stromausfall in Zwickau: Über 1850 Anwohner sind betroffen

Zwickau - Größerer Stromausfall in Zwickau !

Zahlreiche Anwohner der Stadtteile Schedewitz und Neuplanitz meldeten den Stromausfall online. © Screenshot: Stoerungsauskunft.de

Am Freitagmorgen meldeten auf der Webseite der Störungsauskunft mehrere Anwohner der Zwickauer Stadtteile Schedewitz und Neuplanitz bei sich einen Stromausfall.

Gegenüber Radio Zwickau teilte die Zwickauer Energieversorgung (ZEV) mit, dass der Stromausfall auf eine Störung im Mittelspannungsnetz zurückzuführen ist, deren Ursache aktuell noch ermittelt wird.

Rund 1850 Kunden in der gesamten Geinitzsiedlung sowie im Schachtweg, in der Himmelfürststraße und in der Bielstraße bis zum Westsachsenstadion seien von dem Ausfall betroffen.

Allerdings wurde mittlerweile eine provisorische Versorgung über die Niederspannung hergestellt worden, sodass alle Kunden wieder mit Strom versorgt sind.