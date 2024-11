Großaufgebot der Feuerwehr bei Brand in Zwickau

Zwickau - Am Mittwochabend brannte es in Zwickau .

Die Feuerwehr rückte am Mittwochabend in die Straße "Am Bahnhof" aus. © Niko Mutschmann

Gegen 18 Uhr rückten die Berufsfeuerwehr Zwickau sowie die Freiwillige Feuerwehr Marienthal, Rettungswagen und Polizei in die Straße "Am Bahnhof" aus. Dort habe es an zwei Stellen in einem leerstehenden Gebäude gebrannt.

Laut Informationen vor Ort wurde zunächst angenommen, dass es eine Explosion in der Moschee gab - es folgte jedoch schnell Entwarnung.

Verletzt wurde laut Polizei niemand.