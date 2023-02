28.02.2023 07:29 2.397 Großbrand in Industriebetrieb: Feuer im Traforaum

In einem Industriebetrieb in St. Egidien (Landkreis Zwickau) ist kurz nach Mitternacht am Dienstag ein Feuer ausgebrochen.

Von Claudia Ziems

St. Egidien - Großbrand im Landkreis Zwickau! In einem Industriebetrieb in St. Egidien brach in der Nacht zu Dienstag ein Feuer aus. © Andreas Kretschel Kurz nach Mitternacht ist am Dienstag in einem Industriebetrieb in der Bahnhofstraße ein Feuer ausgebrochen. Über die Warn-App NINA wurden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung konnte dann am frühen Morgen aufgehoben werden. Laut Polizei ist die Ursache für den Brand vermutlich ein technischer Defekt. Es hatte offenbar einen Kabelbrand im Traforaum gegeben. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus St. Egidien und aus Lichtenstein.

Titelfoto: Andreas Kretschel