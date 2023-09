24.09.2023 17:07 Großes Luftkissen-Spektakel am Stausee Oberwald

Am Stausee Oberwald in Callenberg (Landkreis Zwickau) wurde am gestrigen Samstag drei historische DDR-Rennboote und ein Luftkissenfahrzeug präsentiert.

Von Robert Preuße

Callenberg - Die tollkühnen Männer in ihren schwimmenden Kisten: Neben einem Hovercraft wurden drei historische DDR-Rennboote aus den 70er-Jahren am gestrigen Samstag auf dem Stausee Oberwald in Callenberg (Landkreis Zwickau) präsentiert. Eric Schweizer (42) macht sein Luftkissenboot für die nächste Runde klar. © Uwe Meinhold Eric Schweizer (42) aus Karlsruhe fährt seit 1988 Luftkissenboot und kam am Samstag zum ersten Mal an den Stausee. Dort drehte er einige Runden mit seinem Hovercraft, das bis zu 110 Kilometer pro Stunde über Wasser und festen Boden zurücklegen kann. Für Schweizer gibt es nur zwei Sorten von Leuten, die ein Luftkissenboot fahren: "Entweder sie steigen ein und sagen am Ende 'Nie wieder!'. Oder sie sagen 'Geil!'"

Neben dem Hovercraft wurden am Samstag auch noch drei DDR-Rennboote aus den 70er-Jahren gezeigt. "Diese Boote wurden von ehemaligen DDR- und Europameistern gefahren und befinden sich weitgehend noch in originalem Zustand. Die speziellen Rennmotoren leisten bis zu 100 PS und werden mit Alkohol betrieben", so die Veranstalter. Auch ein DDR-Rennboot aus den 70ern wurde präsentiert. © Uwe Meinhold Geschäftsführerin Ina Klemm (47) sagte im Hinblick auf eine Fortsetzung: "Ich würde mich sehr freuen, wenn wir an diese Veranstaltung anknüpfen könnten."

Titelfoto: Uwe Meinhold