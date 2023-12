Keine Papierberge mehr? Sachsens Justiz wird immer digitaler

Bis 2026 soll die Papierakte Geschichte sein. © picture alliance/dpa

Seit Mitte Juli setzt die Polizeidirektion dort bereits auf elektronische Ermittlungsvorgänge, seit September können diese an die Staatsanwaltschaft übermittelt werden. In das Pilotprojekt eingebunden sind die Amtsgerichte Zwickau und Hohenstein-Ernstthal.

In anderen Bereichen gehört die E-Akte längst zum Alltag. So arbeiten die Arbeitsgerichte in Sachsen flächendeckend mit digitalen Akten, auch bei Zivilsachen werden an Amts- und Landgerichten inzwischen alle neuen Fälle elektronisch bearbeitet.

Bis Ende 2025 soll das auch bei Strafsachen in Staatsanwaltschaften, Gerichten und Polizeidienststellen der Fall sein. Denn laut gesetzlichem Auftrag müssen alle Gerichte und Staatsanwaltschaften im Freistaat ab 2026 mit der E-Akte arbeiten.

"Die Digitalisierung der Justiz ist kein Sprint, sondern ein Marathon", konstatierte Justizministerin Katja Meier (44, Grüne). Innenminister Armin Schuster (62,CDU) hofft, dass "die Verfahren insgesamt beschleunigt werden".