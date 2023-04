Komplettumstellung in Zwickau: VW präsentiert neues Modell

Neues Gesicht, neue Ausstattung: der überarbeitete ID.3. © DPA/Robert Michael

In ungefähr zwei Wochen sollen im VW-Werk in Mosel die ersten Modelle des überarbeiteten ID.3 vom Band laufen - nahezu zeitgleich mit dem Produktionsstart für das Facelift-Modell in der Gläsernen Manufaktur Dresden.

"Die Komplettumstellung vom aktuellen auf das neue Modell erfolgt in Zwickau Anfang Mai, in Dresden Ende Mai", so ein Sprecher von VW Sachsen. "Wir bauen zum Start zunächst für das Markteinführungsvolumen für den Handel (Vorführfahrzeuge), ab Juni dann die Kundenfahrzeuge."

Im Juni würden auch die ersten Fahrzeuge in Deutschland an Kunden ausgeliefert. Inzwischen sind mehr als eine halbe Million Elektroautos in Zwickau produziert worden (sechs Modelle von drei Haus-Marken).