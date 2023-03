08.03.2023 08:29 2.779 Kurioser Crash: Skoda landet im Fluss, Fahrer rettet sich auf Autodach

In Glauchau ist am Mittwochmorgen ein Skoda-Fahrer in der Mulde gelandet. Er stand offenbar unter Alkoholeinfluss.

Von Claudia Ziems

Glauchau - Kurioser Unfall in Glauchau (Landkreis Zwickau) am frühen Mittwochmorgen! Ein Skoda landete in der Mulde: Der Fahrer (24) rettete sich auf das Dach des Autos. © Polizei Sachsen Ein Skoda-Fahrer (24) war gegen 3.30 Uhr am Erlensteig in Richtung des Nordufers der Mulde unterwegs, als er plötzlich aus noch unklarer Ursache von der Straße abkam, gegen ein Geländer fuhr und dann mit seinem Fahrzeug in der Mulde landete. Der 24-Jährige rettete sich laut Polizei selbst aus dem Fahrzeug, setzte sich auf das Autodach und wählte den Notruf. Als die Feuerwehr eintraf, sprang er ins Wasser und die Einsatzkräfte retteten ihn. Nach Polizeiangaben blieb der junge Mann bei dem Unfall unverletzt, war aber offenbar betrunken. Einen Atemalkoholtest vor Ort verweigerte er, für ihn ging es dann zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Skoda wurde aus dem Fluss geborgen, die B175 Richtung Zwickau musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Der 24-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, die Ermittlungen laufen. Während der Skoda aus dem Fluss geborgen wurde, musste die B175 Richtung Zwickau mehrere Stunden gesperrt werden. © Andreas Kretschel Erneuter Wintereinbruch: Vorsicht auf Sachsen Straßen! In der Nacht zu Mittwoch und am Morgen hat es erneut Schneefälle gegeben. Alle Autofahrer müssen sich vor allem auch auf Glätte einstellen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kommt es in der Nacht zu Donnerstag auf dem Fichtelberg wieder zu heftigen Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Außerdem muss auch weiterhin mit Schneefällen bis in tiefe Lagen gerechnet werden. Am Donnerstag soll dann der Schnee in Regen übergehen, nur im Bergland kann es noch vereinzelt schneien. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen drei und fünf Grad, im Bergland zwischen minus ein und drei Grad. Die nächsten Tage sollen so wechselhaft bleiben, bei Temperaturen um die 4 bis 6 Grad. Der Sonntag bleibt voraussichtlich niederschlagsfrei.

Titelfoto: Polizei Sachsen