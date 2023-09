Kurz nach Festnahme weiter geklaut? Zwickaus Bubi-Einbrecher außer Rand und Band

Zwickau - Da hat die Polizei Zwickau einen Fang gemacht: Zwei Jugendliche (15, 17) stehen im Verdacht zweier Einbrüche - in derselben Nacht, trotz zwischenzeitlicher Polizeimaßnahme.

Doppel-Einbruch in einer Nacht: Zwei Jugendliche (15, 17) stehen im Verdacht, bei Netto und Shell eingestiegen zu sein. © Uwe Meinhold

Am späten Montagabend, gegen 23 Uhr, brachen die Jungs angeblich durch die vordere Glastür in den Netto-Markt an der Pölbitzer Straße ein. Ihre Beute, Schnaps und Tabak im Wert von rund 400 Euro, versteckten sie im Gebüsch.

Die Polizei fasste das Duo nach einem Zeugenhinweis, nahm die Personalien auf und brachte sie zu einer Betreuungseinrichtung. Der 15-Jährige leistete dabei Widerstand und beleidigte die Polizisten.

Drei Stunden später gab es erneut einen Einbruch bei Shell in der Leipziger Straße. Wieder mit Gewalt durch die Glastür, wieder Zigaretten als Beute. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich eventuell um dieselben Täter. Die Polizei sichtet noch die Bilder der Überwachungskamera an der Tankstelle.